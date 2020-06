Cutremur mare în România! Anunțul făcut de ISU: „Păstrați-vă calmul, fiți pregătiți pentru replici”

10:40

Experiența de la Survivor România a fost presărată cu de toate pentru Elena Ionescu. Deși se bucură din plin de marele titlu de câștigătoare a competiției, artista s-a confruntat și cu probleme serioase de sănătate, despre care nu s-a temut să vorbească deschis. Elena Ionescu este una dintre cele mai asumate vedete de la noi.