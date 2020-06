Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 iunie 2020. Scorpionii iau decizii înțelepte

11:50

Există un focar de infecție cu noul coronavirus în rândul polițiștilor din Olt, confirmat la scurt timp după ce autoritățile au anunțat că epidemia se află pe panta descendentă în România. În rândurile de mai jos, aflați câți agenți au fost depistați pozitiv cu boala rară din China pentru care nu s-a găsit încă un […]