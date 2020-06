Celebrul actor Cole Sprouse a fost arestat la un protest antirasism! „Când am încercat să plecăm, am fost înconjurați de polițiști”

14:20

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai iubite vedete de la noi, meru în centrul atenției și mereu gata să le ofere fanilor săi, pe cât posibil, numai lucruri pozitive cu și despre ea. Știe toată lumea că este frumoasă, sexy și o femeie de afaceri de succes, dar nu mulți sunt cei care știu […] The post Care este numele real al Biancăi Drăgușanu. Ce scrie în buletinul vedetei appeared first on Cancan.ro.