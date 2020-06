Gunnar Nordahl, cel mai bun atacant al Suediei din secolul 20

15:00

"Ce preferi dintre un câine și o pisică?" – este întrebarea la care milioane de oameni sunt puși să răspundă cel puțin o dată în viață. Indiferent de opțiune, un lucru este clar: sufletele acestea necuvântătoare, care ne oferă iubirea lor necondiționată și ne dau lecții importante, ne și condimentează viața! Ei bine, la începutul […]