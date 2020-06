Cum trece Bianca Drăgușanu peste despărțirea de Alex Bodi Am filmat-o la terasă cu…. + De ce a dat foc buchetului de trandafiri “A ars. Nu mă…”

16:40

Pictorul român,Vladimir Zamfirescu s-a stins din viață în seara zilei de 1 iunie. Anunțul oficial a fost făcut de Muzeul Național al Literaturii Române. Mihai Vladimir Zamfirescu a decedat la 84 de ani, lăsând în urmă adevărate capodopere. Acesta a fost un pictor și desenator român și a reprezentat o personalitate marcantă a picturii românești […] The post Doliu în lumea artelor! S-a stins din viață pictorul Vladimir Zamfirescu appeared first on Cancan.ro.