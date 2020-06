Paradoxal. Vacanțele în Mamaia sunt de trei ori mai scumpe decât cele în Bulgaria sau Grecia

18:20

Într-un interviu oferit după finala “Survivor România” 2020, Elena Ionescu a dezvăluit ce va face cu banii câştigaţi. Artista este extrem de fericită pentru realizarea sa și își dorește să recupereze cât mai mult din timpul petrecut departe de fiul ei, Răzvan. Citește și: Elena Ionescu a câștigat Survivor România, dar a trecut prin momente teribile. […] The post Ce va face Elena Ionescu din banii câştigaţi la Survivor România! Detaliul neaşteptat: “Tot sacrificiul…” appeared first on Cancan.ro.