Lovitură de teatru! Se împacă Bianca Drăgușanu cu Cătălin Botezatu?! Creatorul de modă a ținut să se afle de la el: „Într-o relație..”

20:40

Acum șase ani fiica lui Adrian Enache a trecut prin momente greu de imaginat. Aceasta a fost agresată de un bărbat, chiar în propria locuință. Vinovatul a fost pedepsit și condamnat la închisoare, însă recent a fost eliberat, iar Diana se teme de o răzbunare. În anul 2014, fiica lui Adrian Enache a trecut prin […] The post Coșmarul continuă pentru Dina, fiica lui Adrian Enache! După cinci ani de închisoare agresorul ei a fost eliberat appeared first on Cancan.ro.