Veste bună pentru FCSB! Bogdan Vintilă s-a trezit cu doi jucători noi la antrenamente

Daniel Pancu (42 de ani) se află într-o situație stranie la Rapid, după ce a acceptat să renunțe la funcția de antrenor și i s-a propus să devină președinte.Fostul atacant a spus că încă nu a acceptat noua poziție, a vorbit despre relația pe care o are cu antrenorul Dan Alexa și a dezvăluit că în contract are o clauză care îi interzice să preia echipa după plecarea „Chirurgului”.„Eu cu Dan Alexa am o relaţie foarte bună. Suntem prieteni. ...