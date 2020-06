Polițist ucis în timp ce încerca să salveze afacerea unui prieten, în timpul prostelor. Donald Trump: ”Respect”

07:10

Horoscop dragoste 3 iunie. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. E nevoie de o reinventare in amor. Nu e usor drumul in dragoste, insa nici nu trebuie sa fii invechit in gandire si adordari. Se nasc noi atractii, se planteaza noi seminte ale iubirii. Nu sta prea mult pe ganduri.