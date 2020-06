OMS, anunț îngrijorător. Totul se întâmplă chiar într-o zonă unde coronavirusul și rujeola fac ravagii: ”Trebuie să acționăm rapid!”

11:10

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în Buzău și Galați, iar în urma acestei acțiuni a fost reținut un bărbat de 31 de ani. Acesta este acuzat că – folosindu-se de metoda "loverboy" – a determinat-o pe o adolescentă să își părăsească familia, ulterior obligând-o să se prostitueze. Nu este prima oară […] Drama unei adolescente de 16 ani din Galați, racolată prin metoda "loverboy". A abandonat școala, și-a părăsit familia, iar apoi…