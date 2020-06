Gregory Tyree Boyce, actorul din “Twilight”, și iubita sa au murit din cauza consumului de droguri

11:50

Oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Colorado, SUA, cred că au identificat zona unde se află cel mai curat aer din lume. Cercetătorii au localizat aer pur în zona de sud a Globului, acolo unde apa oceanică înconjoară Antarctica. În urma studiului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii […]