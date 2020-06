Prima reacție a președintelui Iohannis după derapajele miniștrilor: „Atrag atenția: Virusul este încă în societate”

11:20

"Adriana Bahmuțeanu se pregătește să facă nunta!" – este concluzia pe care au avut-o mulți dintre susținătorii vedetei, după ce au aflat despre planurile serioase pe care le are alături de iubitul ei, Nikolaos Papadopoulos. Fosta prezentatoare și artistul greu au vorbit despre logodnă și s-au gândit deja la pregătiri. Deocamdată, ei sunt separați… Și […]