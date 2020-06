Moarte suspectă la un centru de carantină! Trupul neînsuflețit a fost găsit de către jandarmii care păzeau clădirea

12:30

Situație mai puțin întâlnită în sportul românesc. Federația Română de Polo (FRP) a decis să „înghețe" sezonul 2019-2020 la seniori cu clasamentele înregistrate în momentul întreruperii din cauza pandemiei de coronavirus care a cuprins întreaga lume. Surpriza o constituie desemnarea a două campioane la feminin, Steaua și CS Rapid și una la masculin, respectiv Steaua.