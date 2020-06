Coronavirus în România. Au fost anunțate încă opt decese. Bilanțul negru ajunge la 1.296

12:30

Leo Grozavu, antrenorul formației Sepsi Sfântu Gheorghe, a declarat că măsurile impuse pentru reluarea fotbalului în România sunt prea exagerate. Ba mai mult, tehnicianul formației calificate în „careul de ași” al Cupei României, s-a arătat convins că protocolul impus de autorități pentru reluarea antrenamentelor a fost încălcat de majoritatea cluburilor de Liga 1, afirmând că […] The post Leo Grozavu dă cărțile pe față: „Legea e făcută pentru cei fraieri în România!” appeared first on Cancan.ro.