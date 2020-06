Clubul Fermierilor Români propune autorităţilor extinderea sistemului de irigaţii locale printr-o schemă de ajutor de stat

19:50

Artistul Aurelian Temişan oferă publicului, chiar în ziua în care împlineşte 48 de ani, un concert online cu titlul "LIVE... de ziua mea!''. Concertul are loc în 3 iunie 2020, la ora 20.45, pe platforma vStage.ro."Cum nu avem voie încă în săli de concerte, unii lângă alţii, noi, artiştii, căutăm soluţii să... fim din nou alături de voi, publicul. Ne e dor! (...) Aşa că de ziua mea, pe 3 iunie, haideţi să ne 'întâlnim'! Ducem petrecerea la fiecare acasă, prin concertul pe care îl voi susţine alături de trupa mea - live, online prin platforma vStage.ro! Petrecem de ziua mea... în sufrageria ta!??", scrie artistul pe pagina oficială de Facebook.Detalii despre cum poate fi ascultat concertul sunt pe site-ul www.iabilet.ro.***"LIVE... de ziua mea" este un concert în care Aurelian Temişan face un "arc peste timp" al repertoriului său - "adunat" de-a lungul a 30 de ani de carieră - cântând melodii ca "O poveste din Vest" (1991), "Nu, nu, nu!", "Cine oare?" (1995-1996), până la piese recente, numai bune "de scos untul din doritorii de petrecere" (cum spune artistul) - "Of, ce doare", "Cântă toată mahalaua", "E groasă treaba".Melodia "E groasă treaba", compusă de Mihai Alexandru, a fost lansată online, în perioada stării de urgenţă, printr-un videoclip în care Aurelian Temişan cântă împreună cu Diana Matei, dar şi împreună cu alţi peste 30 de artişti sau oameni de televiziune care i s-au alăturat în videoclip - Cornel Palade, Andrei Duban, Monica Anghel, Andreea Bălan, Diana Munteanu, Crina Matei, Tudor Turcu, Dan Negru, Luminiţa Anghel, Paula Chirilă, Kamara, Andrei Ştefănescu, Sorana (ex ASIA), Nico, Silvia Dumitrescu, Cosmin Vîjeu, băieţii de la Noaptea târziu - Cuza, Emil şi Cucu, Ramona Olaru, Marian Niculae (Haiducii), Adi Cristescu, Amna, Liviu Vârciu, Rareş Varniote, Bibi, Doru Todoruţ, Bella Santiago, Ralflo, Ellie White, Ionut Galani, Ana Baniciu, Raluk, Valentin Florea (Mattyas), Isabella şi Andrei Oşanu, Trouble Crew (trupă de dans). "Le mulţumesc tuturor pentru că au simţit această joacă a mea şi mi-au trimis filmuleţele", a declarat pentru AGERPRES Aurelian Temişan. Bineînţeles, în videoclip apar şi actriţa Monica Davidescu - soţia artistului, dar şi Dora - fiica lor. Surpriza concertului va fi o piesă în premieră, compusă de Mihai Alexandru, despre care Temişan spune că este "foarte gustoasă... delicioasă ca o felie de... 'Pizza' proaspăt scoasă din cuptor, care e binevenită oricând, indiferent cât de sătul ai fi!".Aurelian Temişan va fi acompaniat în concert de trupa sa - Mirel Cumpănaş (chitară), Marius Oprea (bass), Ştefan Ciobanu (clape/voce), Răzvan "Lapi" Lupu (tobe), Camelia Ciobanu şi Călina Epuran (backing vocals)."Am mers pe ideea unui concert normal, plin de energie, aşa cum ştie lumea că primeşte de la mine de fiecare dată. Durata concertului am estimat-o la 75 de minute. Dar, în funcţie de cum va decurge, îl vom mai prelungi cu un bis... două..", a mai declarat pentru AGERPRES artistul.***Aurelian Temişan s-a născut la 3 iunie 1972, în Craiova. În copilărie a fost pasionat de sport, practicând handbal şi box, dar mai târziu a ales să înceapă o carieră muzicală. A absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Piteşti.A debutat în 1989 la Festivalul Mamaia, când era elev de liceu, obţinând Premiul Tinereţii. Un an mai târziu a primit acelaşi premiu - al Tinereţii - la Festivalul Internaţional de Muzică din Ulan Bator (Mongolia), potrivit biografiei de pe pagina de Facebook a artistului.Au urmat, în 1993, participări la Festivalul Mamaia şi Festivalul Bucureşti. În 1994 a debutat în film, interpretând dublu rol în "A doua cădere a Constantinopolului". În 1995 a reprezentat România la Festivalul "Cerbul de aur", a participat la Festivalul de Teatru Experimental din Cairo (Egipt) - 1999 şi la Festivalul de Teatru din Perugia (Italia) - 2000. În 2001 a jucat în spectacolul " Nota zero la purtare" de la Teatrul de revistă "Constantin Tănase", precizează sursa amintită.În 2003, a participat la concursul Eurovision cu două melodii, iar în următorii doi ani - 2004 şi 2005 - a fost prezentator al Festivalului Mamaia.Au urmat alte participări în seriale de televiziune - "Cuscrele" (2005), "Secretul Mariei" (2006). A început să joace în muzicalul "Chicago" (2016), pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, dar şi în cabaretul "Micul Paris" de la Circul de Stat Globus.Din 2012 până în prezent este jurat în emisiunea de televiziune "Te cunosc de undeva". Din acelaşi an, a început să joace în multe spectacole de teatru - "Boeing-Boeing", "Încurcătură la nivel înalt", "Încă nu, dar o să fie", "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc" (Teatrul Elisabeta), "Un altfel cabaret" (Teatrul Tineretului), "Pijamale" (Teatrul Metropolis), "Don Quijote" (Teatrul "Toma Caragiu" Ploieşti), precizează pagina de Facebook a artistului.În 2017 a început concertele "Unplugged" la Teatrul Naţional Bucureşti şi pe cele din seria "Soul Serenade". În decembrie 2018 şi martie 2019 a susţinut două concerte-eveniment la Teatrul Naţional Bucureşti, intitulate "Oameni", în memoria artistului Aurelian Andreescu.Din 2018 joacă în musical-ul "Mamma Mia!", iar din 2019 dă viaţă personajului Bernard în comedia "Eu te cred, da'... tu mă minţi!" AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Aurelian Temisan / Facebook