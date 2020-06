Sălile de fitness se redeschid de pe 15 iunie! Ce reguli trebuie să respecte clienții

13:50

Cea mai frumoasa surpriză de ziua ei! Teo show a fost lider de audiență pe 2 iunie, când prezentatoare Teo Trandafir a împlinit 52 de ani. Mii de oameni au fost alături de vedeta TV la ziua de naștere, din fața televizoarelor. Marti, 2 iunie, Kanal D a fost lider detasat de piata, cu emisiunea […] The post Teo, lovitură devastatoare pentru Pro TV! S-a întâmplat chiar de ziua ei. Şefii de la Kanal D jubilează appeared first on Cancan.ro.