Anunțul făcut de CFR! De când se va relua circulația trenurilor spre mare

Organizația Mondială a Sănătății se confruntă cu o altă situație de urgență, după ce un focar de infecție cu Ebola a izbucnit într-o regiune din Congo care este afectată și de infecții cu noul coronavirus și rujeolă. Rujeola este o problemă majoră în Congo, aceasta fiind țara cu cel mai mare focar de infecție, spun […] The post OMS, anunț îngrijorător. Totul se întâmplă chiar într-o zonă unde coronavirusul și rujeola fac ravagii: ”Trebuie să acționăm rapid!” appeared first on Cancan.ro.