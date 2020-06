Accident grav în Capitală! Au fost implicate 6 mașini. VIDEO

14:30

Autoritățile spaniole au făcut o descoperire macabră, pe o plajă din Ibiza, în timp ce căutat un cetățean britanic dispărut în zonă. În locul acestuia, au găsit zece cadavre despre care nu se știe nimic. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a determina cine sunt acele persoane și cum au ajuns moarte pe plajă. Momentan […] The post Descoperire abominabilă pe o plajă din Ibiza. Căutând un britanic dispărut, poliția a găsit 10 cadavre appeared first on Cancan.ro.