„Aici se încheie cariera mea politică! Mă retrag”, spunea Piedone, noul candidat la Primăria Sectorului 5, după Colectiv

Actorul John Boyega, care a jucat în Războiul Stelelor, a participat la un protest organizat, miercuri, la Londra împotriva morții lui George Floyd. Starul britanic cu origini nigeriene a ţinut un discurs impresionat în mijlocul protestatarilor “Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded […]