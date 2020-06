Lidia Buble, prima reacţie după ce Răzvan Simion a fost văzut cu alta. Dovada că s-ar fi despărţit de prezentatorul Antena 1: „Lăsaţi-mi viaţa…”

18:10

Un caz bizar a avut loc la Bistrița-Năsăud, la unul dintre centrele de carantină. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort în camera sa, de către jandarmii ce păzeau clădirea. În prezent, cauzele decesului sunt necunoscute. Bărbatul revenise în ţară în data de 22 martie, din Germania, iar trei zile […]