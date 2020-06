Viorica și Ioniță, probleme serioase de sănătate din cauza scandalului în care este implicată Margherita: ”Acuzau dureri foarte mari”

00:20

În 1967, marele Charlie Chaplin scrie ”This is My Song”, o melodie superbă, pe care o pune pe coloana sonoră a ultimului său film, ”Contesa din Hong Kong”. Peste un an și jumătate, Viorica Bucur, viitoarea realizatoare a ”Galei desenului animat”, ajunge în TVR și propune ca aceasta să devină...genericul faimoasei emisiunii ”Telecinemateca”