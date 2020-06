Fotbal: Diego Maradona şi-a prelungit contractul de antrenor al echipei Gimnasia La Plata

22:40

Cineaştii Thomas Vinterberg cu 'Druk', Wes Anderson cu 'The French Dispatch' sau actorul Viggo Mortensen cu debutul său regizoral 'Falling' au fost incluşi miercuri în selecţia oficială prin care Festivalul de la Cannes va susţine filmele care ar fi făcut parte din cea de-a 73-a ediţie, relatează EFE şi AFP.În total, 56 de filme fac parte din această selecţie oficială, etichetă sub care ar fi fost prezentate în cadrul acestui eveniment cinematografic major, ce trebuia să se desfăşoare în luna mai, dar care a fost anulat în contextul epidemiei de coronavirus."Această selecţie arată că cinematografia este încă în viaţă şi a fost şi în timpul pandemiei", a declarat delegatul general al festivalului Thierry Fremaux, cu prilejul anunţării acestei selecţii, retransmise de Canal+ şi pe care a anunţat-o alături de preşedintele Festivalului Pierre Lescure."Cineaştii nu au coborât braţele, având în vedere că ne-au trimis 2.067 de filme, ceea ce reprezintă un record", a subliniat Fremaux.El a anunţat că din selecţie vor face de asemenea parte filmele 'True Mothers', de Naomi Kawase; 'Ete 85' al regizorului Francois Ozon, sau 'ADN', al compatrioatei sale Maiwenn, ambii realizatori francezi fiind nişte obişnuiţi ai Croazetei.Cele 56 de filme selectate nu au mai fost împărţite în secţiunile obişnuite, în competiţie sau în afara competiţiei, având în vedere că este un an fără palmares.Anul acesta organizatorii au ales să aşeze alături de nume consacrate şi regizori mai puţin cunoscuţi.Astfel, lista dezvăluită miercuri seară include cineaşti reputaţi precum Steve McQueen, prezent cu două filme 'Lover's Rock' şi 'Mangrove', alături de mai puţin cunoscutul realizator brazilian Joao Paulo Miranda Maria, prezent cu 'Casa de Antiguidades'.Nu vor lipsi nici filmele de animaţie, având în vedere că la ediţia din acest an va fi prezentat unul din titlurile cele mai aşteptat ale anului, 'Soul', produs de Pixar.Lista completă a filmelor prezentate în această ediţie sunt:"The French Dispatch", de Wes Anderson"Ete 85", de Francois Ozon"True Mother", de Naomi Kawase"Lovers Rock", de Steve McQueen"Mangrove", de Steve McQueen"Druk" (Another Round), de Thomas Vinterberg"Last Words", de Jonathan Nossiter"ADN", de Maiwenn"Heaven : to the land of happiness", de Im Sang-soo"El olvido que seremos", de Fernando Trueba"In the dusk", de Sharunas Bartas"Les hommes", de Lucas Belvaux"Peninsula", de Yeon Sang-ho"The Real Thing", de Koji Fukada"Passion simple", de Danielle Arbid"A good man", de Marie-Castille Mention-Schaar"Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait", de Emmanuel Mouret"Souad", de Ayten Amin"Sweat", de Magnus von Horn"John and the hole", de Pascual Sisto"Limbo", de Chris Peckover"Here we are", de Nir Bergman"Rouge", de Farid Bentoumi"Un medecin de nuit", de Elie Wajeman"Enfant terrible", de Oskar Roelher"Nadia Butterfly", de Pascal Plante"Septet : the story of Hong Kong", de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam"Falling", de Viggo Mortensen"Pleasure", de Ninja Thyberg"Slalom", de Charlene Favier"Casa de Antiguidades", de Joao Paulo Miranda Maria"Teddy", de Ludovic şi Zoran Boukherma"February", de Kamen Kalev"Ammonite", de Francis Lee"Broken Keys", de Jimmy Keyrouz"Ibrahim", de Samir Guesmir"Seize printemps", de Suzanne Lindon"Vaurien", de Peter Dourountzis"Garcon chiffon", de Nicolas Maury"Beginning", de Dea Kulumbegashvili"Gagarine", de Fanny Liatard şi Jeremy Trouilh"Si le vent tombe", de Nora Martirosyan"Striding into the wind", de Wei Shujun"La mort du cinema et de mon pere aussi", de Dani Rosenberg"En route pour le milliard", de Dieudo Hamadi"La chasse aux truffes", de Michael Dweck şi Gregory Keshaw"Neuf jour a Raqqa", de Xavier Tolosane"Antoinette dans les Cevennes", de Caroline Vignale"Les deux Alfred", de Bruno Podalydes"Un triomphe" de Emmanuel Courcol"Le discours", de Laurent Tirard"L'origine du monde", de Laurent Laffite"Flee", de Jonas Poher Rasmussen"Aya to majo", de Goro Miyazaki"Josep", de Aurel"Soul", de Pete DocterAGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Festival de Cannes/facebook.com