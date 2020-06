Coronavirus în România, 4 iunie. Bilanțul negru al deceselor a ajuns la 1.299, după ce alte 3 persoane și-au pierdut viața

23:20

Cântărețul Chris Trousdale, membru al formației Dream Street, a murit la vârsta de doar 34 de ani din cauza virusului COVID-19. Artistul s-a stins din viață marți seară la un spital din Burbank, California. Anunțul tragic a fost făcut de un membru al familie. După o luptă grea cu virusul și din cauza unor complicații, […]