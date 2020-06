Maramureş: Proiecte destinate publicului, dezvoltate de către Complexul Astronomic Baia Mare

15:20

Miniseria de televiziune "Chernobyl", produsă de HBO, reprezentând o dramatizare a evenimentelor care au avut loc în timpul celui mai grav accident nuclear din istoria omenirii, a primit joi 14 nominalizări la ediţia din acest an a premiilor BAFTA TV, informează Reuters.British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) va celebra cele mai bune producţii de film şi televiziune difuzate în Marea Britanie în 2019 în cadrul unui show ce va avea loc pe 31 iulie, în absenţa spectatorilor şi a artiştilor nominalizaţi.Nominalizările anunţate joi includ şi categoriile tehnice, ai căror câştigători vor fi anunţaţi în cadrul galei BAFTA Craft Awards, ce va fi difuzată în streaming pe 17 iulie.Din cauza pandemiei de coronavirus, câştigătorii din acest an îşi vor filma discursurile de acceptare a premiilor, iar ele vor fi difuzate online. În cazul galei BAFTA TV Awards va exista însă şi un eveniment live, difuzat de BBC şi prezentat de actorul Richard Ayoade.Miniseria TV "Chernobyl" va concura la 14 categorii (artistice şi tehnice): "design de costume", "regizor de ficţiune", "montaj de ficţiune", "machiaj şi coafură", "coloană sonoră", "imagine şi lumini", "scenografie", "distribuţie", "sunet", "efecte speciale, vizuale şi grafice", "scenariu-dramă", "cel mai bun actor în rol principal" (Jared Harris), "cel mai bun actor în rol secundar" (Stellan Skarsgard) şi "cea mai bună miniserie TV".Pe locul al doilea în topul nominalizărilor se află serialul "The Crown", produs de Netflix, care va concura la şapte categorii de premii. În acest clasament urmează comedia "Fleabag", scrisă şi interpretată de Phoebe Waller-Bridge, şi thrillerul "Giri/Haji", o colaborare BBC-Netflix, care au primit fiecare şase nominalizări.Pe locurile următoare s-au clasat serialele "His Dark Materials" şi "The Virtues", cu cinci nominalizări fiecare. Serialele "Killing Eve", "Sex Education" şi "Top Boy" au primit câte patru nominalizări.La categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" vor concura Jodie Comer ("Killing Eve"), Glenda Jackson ("Elizabeth is Missing"), Suranne Jones ("Gentleman Jack") şi Samantha Morton ("I Am Kirsty).La categoria "cel mai bun actor în rol principal" au fost nominalizaţi Stephen Graham ("The Virtues"), Jared Harris (Chernobyl"), Takehiro Hira, ("Giri/Haji") şi Callum Turner ("The Capture").Naomi Ackie ("The End of the F***ing World"), Helen Behan (The Virtues"), Helena Bonham Carter ("The Crown") şi Jasmine Jobson ("Top Boy") vor concura la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar".La categoria masculină echivalentă - cel mai bun actor în rol secundar - au fost nominalizaţi Joe Absolom ("A Confession"), Josh O'Connor ("The Crown"), Will Sharpe ("Giri/Haji") şi Stellan Skarsgard ("Chernobyl").Cel mai bun serial dramatic va fi ales dintre producţiile "The Crown", "The End Of The F***Ing World", "Gentleman Jack" şi "Giri/Haji".La categoria "cel mai bun serial de comedie" vor concura "Catastrophe", "Derry Girls", "Fleabag" şi "Stath Lets Flats".Producţia "Chernobyl", aclamată de criticii de specialitate, a fost nominalizată la categoria "cea mai bună miniserie TV" alături de "A Confession", "The Victim" şi "The Virtues".La categoria "cel mai bun serial internaţional" vor concura producţiile "Euphoria", "Succession", "Unbelievable" şi "When They See Us". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Chernobyl - TV Mini-Series/facebook.com