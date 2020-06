Încă trei noi cazuri de Covid-19 la cadrele medicale din județul Olt

14:50

Surgisphere, o micuță firmă din SUA care are printre angajați un scriitor de literatură SF și un model pentru conținut destinat adulților, a furnizat date suspecte care au stat la baza unor studii privind ineficiența și efectele adverse ale hidroxiclorochinei în tratarea COVID, publicate în revista medicală The Lancet și în New England Journal of […]