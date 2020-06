Apar 11 noi tipuri de salarii minime, în funcție de studii

10:30

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat împreună cu deținătorii drepturilor TV programul rundei a III-a din play-off/play-out. Derby-ul rundei, și poate meciul care poate decide în linii mari lupta la titlu în acest sezon, CFR Cluj- FCSB se va disputa duminică, 14 iunie de la ora 20:00. Meciul care va redeschide însă sezonul fotbalistic în […] The post S-a decis » Meciul care poate decide campioana în Liga 1 va avea loc pe 14 iunie! appeared first on Cancan.ro.