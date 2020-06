Roxana Dobre nu vrea să mai fie comparată cu Fănica Salam: ”Haideți să nu facem…”

10:50

În cursul zilei de miercuri, polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri au depistat, în București, un cetățean nigerian, de 26 de ani, dat în urmărire internațională. Citește și: Cetățean nigerian, dat în urmărire internațională, a fost capturat în România. VIDEO Bărbatul este bănuit de săvârșirea infracțiunii de fraudă, pe numele căruia autoritățile din