Interzis cardiacilor! Primele imagini cu posteriorul tunat al Biancăi Drăgușanu. VIDEO

12:10

Pacienții unui spital din Barcelona, care au fost infectați cu noul coronavirus și au ieșit de terapie intensivă, au avut parte de o surpriză ieșită din comun din partea medicilor care îi tratează. Echipe medicale de la Spitalul del Mar din Barcelona au fost fotografiate ducând oamenii pe plajă ca parte a unui program conceput […] The post Imagini emoționante. Orașul unde pacienții infectați cu noul coronavirus se refac pe plajă. FOTO appeared first on Cancan.ro.