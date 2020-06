Un acord european privind bugetul UE şi planul de relansare până în iulie este dificil, dar posibil (ambasador german)

17:10

De la ''White Fragility'' la ''The New Jim Crow'', literatura despre istoria discriminării rasiale în Statele Unite se vinde până la epuizarea stocurilor, americanii căutând să se educe în contextul extinderii la nivel naţional a protestelor faţă de uciderea persoanelor de culoare neînarmate, relatează joi Reuters.În timp ce moartea lui George Floyd, care a fost ţintuit la pământ sub genunchiul unui poliţist alb în Minneapolis, a condus la proteste de stradă desfăşurate de peste o săptămână în mai multe state, americanii apelează la cărţi, filme şi emisiuni de televiziune despre decenii de discriminare.Cărţile de nonficţiune despre experienţele trăite de persoane de culoare conduc în lista de bestseller-uri de pe Amazon.com, printre acestea numărându-se şi cărţi pentru copii, precum ''We're Different, We're the Same'' din seria ''Sesame Street''. Multe titluri sunt epuizate, iar exemplarele la mâna a doua sunt comercializate la preţuri care ajung şi până la 50 de dolari.Pe site-ul Barnes and Noble, opt dintre bestseller-urile din Topul 10 sunt cărţi publicate anterior, precum ''Between the World and Me'', de Ta-Nehisi Coates, şi ''So You Want to Talk About Race'', de Ijeoma Oluo.''Asta nu se întâmplă în fiecare zi... Bestseller-urile de pe locurile 1 şi 2 din acest moment de pe @amazon sunt două cărţi care vorbesc despre rasism'', a scris în această săptămână pe Twitter autorul cărţii ''How To Be an Anti-Racist'', Ibram X. Kendi.În timp ce protestele de stradă au depăşit limitele legate de culoare, americanii au căutat şi au distribuit mai departe prietenilor liste de lecturi recomandate prin mesaje publicate pe Twitter şi Instagram.Kendi, care a întocmit în weekend o astfel de listă pentru New York Times, a scris că obiectivul a fost acela de a ''ne confrunta convingerile egoiste şi de a ne face mai conştienţi că 'Nu sunt rasist' este un slogan al negării''.Americanii sunt de asemenea îndemnaţi să facă achiziţii prin intermediul librăriilor independente sau ai căror proprietari sunt persoane de culoare, într-un gest concret de suport.Recomandările se extind la filme şi emisiuni de televiziune, precum ''Dear White People'', ''Moonlight'' şi ''Do the Right Thing''.La rândul său, Ava DuVernay, regizoarea dramelor ''Selma'' şi ''When They See Us'', a lansat o platformă online de educare care vizează utilizarea unui astfel de conţinut ca ''rampă de lansare pentru o înţelegere mai profundă''.Studioul de filme Warner Bros. a pus la dispoziţie în luna iunie, în mod gratuit pe platforme digitale, filmul din 2019 ''Just Mercy'', despre avocatul pentru drepturi civile Bryan Stevenson. ''O resursă pe care o putem oferi cu modestie celor interesaţi să afle mai multe despre rasismul sistemic care ne afectează societatea'', a argumentat Warner Bros. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Irina Giurgiu)