Ultimele noutăți despre starea de sănătate a mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, la două zile după ce a ieșit din comă

13:00

Celebrul cântăreț de manele, Ticy, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Denisei Manelista, a lansat în ultima vreme mai multe melodii în memoria acesteia pe care le-a postat pe pagina lui de Facebook. Folosind imagini din arhiva lui, nedifuzate vreodată, dar și înregistrări din studioul în care au colaborat, Ticy a scos a […] The post Denisa Manelista este moartă, dar totuși trăiește. Imaginile care i-au făcut pe fanii regretatei cântărețe să plângă. VIDEO appeared first on Cancan.ro.