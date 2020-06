Gabriela Firea, anunț despre pensiile și alocațiile pentru copii. “Nu dorește să…”

14:50

Deși ne aflăm încă în pandemie de coronavirus și stare de urgență, zeci de oameni din Constanța au participat la o înmormântare cu lăutari și au umplut străzile, fără ca măcar să le pese de avertizările autorităților și de normele de distanțare socială. Un cortegiu funerar din Constanța a reușit să șocheze autoritățile. Zeci de […] The post Imagini șocante în Constanța. Zeci de oameni au participat la o înmormântare cu lăutari, ignorând avertismentele autorităților appeared first on Cancan.ro.