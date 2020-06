Gelozia, bat-o vina! Cum a reacționat Florin Salam când Roxana Dobre a început să danseze lasciv în fața tuturor la ziua ei de naștere. VIDEO

15:20

Viceprimarul Sectorului 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu a făcut precizări importante la Gândul Live, despre Planul Urbanistic Zonal care promite că va schimba Bucureștiul. Viceprimarul a menționat faptul că circulația se va fluidiza, iar spațiile verzi se vor îmbogăți cu 30 de hectare. Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2 al Capitalei a vorbit la […] The post Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, totul despre Planul Urbanistic Zonal: „Vom avea 30 de hectare de noi spații verzi” appeared first on Cancan.ro.