SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 5 iunie

20:10

În cazul apariţiei de cazuri de infectare cu noul coronavirus într-un hotel sau restaurant, dacă acesta are stabilite circuite diferite, nu se va închide întreaga unitate, ci doar secţiunile afectate, a declarat, joi, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, într-o discuţie cu antreprenorii din turism.În timpul discuţiei găzduite de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali, un antreprenor din turism a afirmat că apariţia de cazuri de îmbolnăviri cu Covid-19 în marile hoteluri este inevitabilă şi l-a întrebat pe şeful ANSVSA care va fi reacţia autorităţilor."Noi am avut cazuri în unităţi de procesare de carne din mai multe judeţe în care oameni au fost diagnosticaţi în unitatea respectivă. Ce s-a întâmplat? Într-o unitate de procesare carne, unde avea şi tranşare şi depozitare, am închis doar pe fluxul unde a fost depistat cazul, omul respectiv. Am închis activitatea acolo pentru 48 de ore, am făcut igienizare, restul activităţilor au mers înainte. Am izolat acolo, s-a făcut igienizarea, s-a făcut ancheta epidemiologică, după care activitatea, în totalitatea ei, în integritatea ei, s-a desfăşurat în parametri normali. Deci, dacă într-un hotel sau într-un restaurant se întâmplă (să fie identificat un caz pozitiv - n. r.) şi aveţi circuite diferite, să spunem că la camera de la etajul 1, se închide zona de acces pentru etajul 1, se face dezinfecţie, se face igienizare, se face ancheta epidemiologică, după care etajele 2 şi 3 pot funcţiona. Noi pe această idee am mers, nu să blocăm întreaga activitate", a răspuns Robert Chioveanu.Preşedintele ANSVSA a menţionat că măsurile de prevenţie pentru operatorii din domeniul alimentar au fost postate pe site-ul Autorităţii."Pe site-ul Autorităţii noastre, www.ansvsa.ro, am pus 10 reguli pe care operatorii economici din domeniul alimentar trebuie să le respecte cu privire la siguranţa alimentelor şi Covid-19, apoi sunt recomandări clare pentru reluarea activităţilor de către operatorii din domeniul alimentaţiei publice. Sunt cerinţe normale, de bun-simţ. Trei luni de zile (operatorii economici, n.r.) au fost închişi. Acum îşi deschid afacerile, deci trebuie să avem nişte cerinţe minime, specifice, să se îngrijească şi să îşi ia toate măsurile de precauţie, măsuri care înainte de reluarea activităţii să fie adecvate, pentru ca să nu existe un caz de Covid în unitate. Vă daţi seama ce s-ar întâmpla dacă s-ar duce vestea că a fost depistat un caz în unitatea dumneavoastră!", le-a transmis Robert Chioveanu antreprenorilor din turism. AGERPRES/(AS - autor: George Coman, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)