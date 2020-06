Curs valutar BNR 5 iunie. Cât costă un euro la sfârșit de săptămână

18:20

O înmormântare a unei persoane de etnie romă a creat un întreg blocaj în trafic, în Constanța. Polițiștii rutieri au fost forțați să închidă traficul pentru câteva minute, astfel încât cortegiul funerar însoțit de lăutari să poată trece. Zeci de romi și-au condus răposatul pe ultimul drum, ignorând cu nonșalanță măsurile impuse de autorități, în […]