Bianca Adam, cea mai urmărită vloggeriță din România, bătută în parcare: ”Iese cu un fier din ăla de 2-3 metri, mi-l înfige în picior…”

20:40

De puțin timp, Flick Domnul Rimă trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără din Oradea, nominalizată ”Miss Planet” în anul 2019. Omul de radio s-a mândrit cu noua iubită pe rețelele de socializare și a scris declarații de dragoste, caracteristice lui, în forma unor poezii, lucru extrem de apreciat de Denisa Hodișan. Andrei […] The post Dragostea plutește în aer pentru Flick Domnul Rimă și Miss Planet! ”Este majoră?” Ce a răspuns omul de radio la comentariile fanilor appeared first on Cancan.ro.