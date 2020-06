Lupta pentru promovare continuă în Zweite » 4 echipe concurează pentru locurile de Bundesliga!

23:20

Despărțirea lor a zguduit showbizul, cu luni în urmă, iar acum a început, oficial, „războiul” între Andreea Bălan și George Burcea. Artista a depus acțiunea în instanță. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte exclusive legate de cel mai mediatizat […] The post A început războiul în instanță între Andreea Bălan și George Burcea. Cântăreața a depus acțiunea și a cerut ca… appeared first on Cancan.ro.