Nicuşor Dan: Am susţinerea oficială a PNL şi USR, am susţinerea informală a PLUS şi PMP/ Sunt candidatul opoziţiei din Bucureşti

Candidatul susţinut de PNL şi USR la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că pe lângă aceste două partide mai are şi susţinerea informală a Plus şi PMP, precizând că este candidatul opoziţiei din Bucureşti la alegerile din acest an. El îşi doreşte să existe o garnitură comună de primari de sector din partea acestor patru partide.

