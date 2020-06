Iaşi: Peste 720 de locuri la buget la admiterea la UMF ''Grigore T. Popa''

11:40

Stephen Crane s-a născut la 1 noiembrie 1871 în Newark, New Jersey. Sora sa, Agnes, cu 15 ani mai mare, a purtat responsabilitatea creşterii lui, ocupându-se de primii săi ani de educaţie, dedicaţi în mare parte ştiinţei şi literaturii. A mers la şcoală la 8 ani, dar a recuperat doi ani de studii în doar şase săptămâni, conform biografiei publicate pe site-ul www.cliffsnotes.com.În anii de studiu la Asbury Park şi-a descoperit pasiunea pentru scris. La 16 ani, scria articole cu ajutorul fratelui său şi colecta informaţii pentru mama sa, care scria pentru publicaţiile Bisericii Metodiste.După schimbarea a două colegii şi începerea cursurilor la Universitatea Syracuse, în 1891, la 20 de ani, a renunţat la studii.În vara anului 1891, a lucrat ca reporter în Asbury Park. În 1893, şi-a cheltuit moştenirea primită de la părinţi cu publicarea romanului "Maggie: A Girl of the Streets", apărut sub pseudonimul Johnston Smith. Odată cu publicarea celui de-al doilea roman, "The Red Badge of Courage" (1895), şi-a câştigat reputaţia de scriitor.A acceptat să fie corespondent de război pentru Bacheller-Johnson Syndicate şi a fost trimis în Cuba pentru a relata despre conflictul cu Spania. Nava Commodore, pe care s-a îmbarcat spre Cuba, a naufragiat, iar experienţa salvării de pe nava care se scufunda şi-a lăsat amprenta asupra sănătăţii lui. A continuat să lucreze în domeniu pentru "New York Journal" pentru a acoperi subiectul conflictului dintre Grecia şi Turcia din 1897. În urma acestei experienţe, s-a mutat în Anglia, în apropiere de Londra, alături de partenera sa, Cora Stewart.A lucrat din nou ca reporter de război pentru publicaţia "World", în Cuba, în Războiul dintre Spania şi SUA din 1898. A mai relatat despre un conflict din Puerto Rico. S-a întors în Anglia, dar starea lui de sănătate s-a degradat treptat, odată cu afundarea în dificultăţi financiare. La 5 iunie 1900 a murit la Badenweiler, Germania.A scris numeroase romane, nuvele şi epistole în cei 29 de ani de viaţă. Alături de romane - "Maggie: A Girl of the Streets" (1893, republicat în 1896 sub numele real); "The Red Badge of Courage" (1895); "George's Mother" (1896); "The Third Violet" (1897); "Active Service" (1899); "The O'Ruddy" (1903, o poveste de dragoste terminată de scriitorul Robert Barr după moartea lui Crane), a scris şi două volume de poezii - "The Black Riders and Other Lines" (1895) şi "War Is Kind" (1899), nuvelele "The Little Regiment and Other Episodes of the American Civil War" (1896), "The Open Boat and Other Tales of Adventure" (1898), "The Monster and Other Stories" (1899), "Whilomville Stories" (1900), "Wounds in the Rain: War Stories" (1900) şi lucrările "Great Battles of the World" (1901) şi "Last Words" (1902) - ambele publicate după moartea autorului, conform www.cliffsnotes.com. AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Doina Lecea, editor online: Ady Ivaşcu)