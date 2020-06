Un român a traversat jumătate de continent cu mașina, fără a deține permis de conducere. Cum au descoperit polițiștii

11:10

Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 5 – 7 iunie 2019 scaldat de influentele Lunii in Sagetator si nu in orice faza a sa ci Luna plina insotita si de eclipsa lunara, pe fondul unei multitudini de planete in stationare retrograda. O atmosfera astrala speciala la care trebuie sa fim atenti.