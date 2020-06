„Bizonul” este istorie pentru FCSB » „Plec cu mare tristețe!”

08:50

Bianca Adam mai este cunoscută și sub numele de Tequila, fiind o vloggeriță care are un număr foarte mare de urmăritori în mediul online. Vedeta a povestit într-un video emoționant – pe canalul său de Youtube – cum a fost lovită cu o bară de fier de un… dezvoltator imobiliar. Incidentul halucinat a avut loc […]