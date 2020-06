Elon Musk atacă cea mai mare companie de comerț online! Șeful Tesla și SpaceX cere spargerea site-ului Amazon

13:40

Corina Caragea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România și se află în frumoasa echipă de la Pro TV de 15 ani. Înainte să ajungă la pupitrul știrilor sportive, vedeta a făcut parte din echipa emisiunii "Surprize, Surprize", prezentată de Andreea Marin. Timpul petrecut la celebrul proiect de televiziune a fost unul scurt…