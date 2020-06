Aerostar estimează o scădere a profitului cu 33 de milioane de lei în 2020, din cauza crizei economice provocată de Covid-19

18:30

Preşedinta Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Corina Martin, afirmă că aproximativ 90% dintre turiştii români vor alege anul acesta destinaţii interne şi vor căuta locuri şi experienţe noi şi inedite."Avem peste 200.000 de români care înainte de declanşarea pandemiei plătiseră avans sau total vacanţe pentru România sau pentru alte destinaţii. Vestea bună este că din aceşti 200.000 de români, 90% s-au reorientat pentru destinaţii din România (...) Avem o masă foarte mare de turişti români care anul acesta o să aleagă vacanţe în România, toate destinaţiile româneşti au de câştigat în acest moment, peste 90% din români rămân în vacanţă în România (...) Foarte mulţi doresc să consume turism românesc şi să descopere destinaţii noi în care nu au mai fost (...) În plus, o să avem o circulaţie puternică a tichetelor de vacanţă pentru că am obţinut de la Guvernul României prelungirea valabilităţii tichetelor care au fost trimise în 2019, dar pe care nu toţi românii reuşiseră să le consume până în luna mai în acest an. Aşadar, încă un an de utilizare a acestor tichete, la care se adaugă şi tichetele ce vor fi, sperăm, pentru anul 2020. Deci, un volum foarte mare de tichete care o să fie cheltuite, consumate în România. Orice destinaţie românească care vine acum şi se poziţionează cu un mesaj de încredere şi siguranţă are o şansă şi ia un start faţă de alte destinaţii poate mai cunoscute şi mai frecventate până acum de români. Am observat în ultimii ani, mai ales de când avem tichete de vacanţă, că românii doresc să descopere destinaţii noi acasă, în România, încep să ceară produse noi, caută locuri pe care nu le-au mai văzut, vizitează România cu copiii, cu familia, îşi doresc ceva nou", a declarat Corina Martin, prezentă joi la lansarea programului "Visit Covasna Safe Place".Corina Martin a menţionat că România, ca ţară, ar fi trebuit să se poziţioneze ca o destinaţie turistică sigură şi să "ia startul mai repede", încercând, astfel, să atragă un număr mai mare de turişti străini."Această criză severă generată de noul coronavirus, care a afectat foarte mult turismul, transporturile şi industria HORECA la nivel global, ne poziţionează la aceeaşi line de start pe toţi. Am fi avut şansa, dacă aveam o promovare suficient de bună, dacă aveam coerenţă la nivelul Guvernului, dacă aveam o strategie la nivelul Guvernului, am fi avut şansa să luăm un start mai devreme, România să se poziţioneze ca destinaţie sigură şi să reuşim să atragem turişti străini. Nu s-a întâmplat asta, din păcate. Alte ţări au luat deja acest start, nu neapărat că au deschis mai devreme industria HORECA, ci faptul că au comunicat mai bine le-a ajutat foarte mult. Dau aici exemplul Greciei, care a transmis foarte devreme acest mesaj de încredere, că sunt o destinaţie sigură (...) România duce lipsă de promovare, din păcate, la nivel naţional, ca destinaţie turistică, de foarte mulţi ani. Faptul că fiecare guvern o ia de la zero, cu un nou ministru, cu un nou preşedinte al Autorităţii pentru Turism, fără nicio strategie, fără nicio coerenţă, fără continuitate face ca, din păcate, să nu contăm foarte mult în alegerea de vacanţă pentru turiştii britanici, pentru turiştii francezi, pentru turiştii nordici sau pentru turiştii ruşi. Şi atunci, faptul că acum suntem, totuşi, la aceeaşi linie de start cu toţii ar fi putut, repet, să ofere o şansă foarte mare României şi destinaţiilor care se promovează ca safe place", a adăugat Corina Martin.Aceasta speră ca de la mijlocul acestei luni, Guvernul să permită şi redeschiderea restaurantelor, iar activitatea turistică să se relanseze."Alianţa pentru Turism (...), care reuneşte toată industria din domeniu, a dus o luptă la baionetă zi de zi, săptămână de săptămână cu Guvernul României şi am reuşit (...) ca 1 iunie să fie prima zi oficială de start vacanţe, pentru că am reuşit să convingem Guvernul să deschidem terasele. Sperăm ca pe 15 iunie să fie a doua victorie pe care să o avem şi anume deschiderea restaurantelor, spaţiilor închise, ceea ce, evident, va ajuta foarte mult turismul", a mai spus aceasta. AGERPRES / (A - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)