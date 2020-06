Imagini incredibile! Cum arată Nelson Mondialu, după ce și-a pus toți dinții: „Sărăciilor care aveți gura plină de carii”

17:20

Meteorologul Mirela Polifronie a spus, în cursul zilei de vineri, că sâmbătă vor fi 31 de grade în sud-estul țării, în timp ce în jumătatea de vest vremea va fi capricioasă în acest weekend. Citește și: VIDEO. Aglomerație ireală, în drumul spre mare. Pe Autostrada Soarelui se circulă bară la bară, după ce plajele au […] The post Cea mai ciudată prognoză meteo anunțată vreodată. Vremea caldă poate alterna cu tornade! Anunțul ANM appeared first on Cancan.ro.