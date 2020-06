Am aflat cine l-a înfundat pe celebrul handbalist suspectat de trafic cu cannabis + Cum l-au filat anchetatorii

17:50

Puțini sportivi au dominat atât de clar un deceniu în disciplina lor precum a făcut-o Stephen Hendry în snooker-ul anilor ’90. La 21 de ani, cucerea primul său titlu al lumii și devenea cel mai tânăr campion mondial din istorie, performanță care rezistă și în prezent. Apoi, a mai câștigat de încă șase ori Campionatul […] The post Stephen Hendry, Ice Man al snooker-ului appeared first on Cancan.ro.