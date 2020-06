Cum ajung copiii părăsiți în România să-i înțeleagă și să-i ierte pe părinții plecați la muncă afară. Orfanii albi (II)

07:10

Departamentele de poliție din SUA au beneficiat de finanțări uriașe și de ajutorul direct al Pentagonului pentru a se dota cu un arsenal militar impresionant, care a creat o cultură a intervențiilor violente, scriu experții americani în publicațiile The Conversation și The New York Review of Books. Această cultură a militarizării este vizibilă nu doar […]