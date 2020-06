S-au redeschis plajele în Vama Veche. Cât costă un șezlong, față de anul trecut, și câți oameni pot sta la soare

18:30

Războiul dintre Daria Radionova și Bianca Drăgușanu continuă! Cele două ies la atac pe rând și își transmit, în mediul online, mesaje care mai de care mai tranșante și mai dure. După ce Bianca Drăgușanu a numit-o pe Daria Radionova, pe Instagram, „scroafă cu aere de divă”, prin postarea unei fotografii cu un porc îmbrăcat […] The post Daria Radionova iese la atac! Iubita lui Alex Bodi, mesaj dur pentru Bianca Drăgușanu: „Nu încerca să aduni oameni care să mă urască…” appeared first on Cancan.ro.