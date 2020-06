Bomba anului în showbiz. Carmen de la Sălciua, într-o relație cu Alex Bodi? ”A venit și bijuteria, mulțumesc…”

19:10

O meserie mai puțin cunoscută este practicată cu succes de o tânără din Craiova. Ea ajută animalele de companie să treacă peste anumite traume psihologice, cum ar fi cele provocate de accidente, abandon sau răni. Fiorela Costea apelează la terapia Reiki pentru a ajuta animăluțele, iar CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile inedite. Cei mai buni […] The post Cum aplică o tânără din Craiova terapia Reiki pe animalele de companie. „Când un câine îți linge mâna, el…” appeared first on Cancan.ro.