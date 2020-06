Viorica de la Clejani, reacție acidă după ce s-a scris că Margherita ar fi lesbiană: „E așa pocită ca să aibă relații cu femei?”

19:20

Celebra manelistă Carmen de la Sălciua devine pe zi ce trece din ce în ce mai îndrăzneață atunci când vine vorba de ținutele vestimentare pe care le abordează. O serie de imagini noi o înfățișează pe tânăra cântăreață îmbrăcată într-o bluză foarte elegantă și cu sânii…aproape complet pe afară. În prezent, Carmen se pregătește să […] The post Carmen de la Sălciua, din ce în ce mai îndrăzneață! Artista și-a etalat silicoanele, spre deliciul bărbaților. FOTO appeared first on Cancan.ro.