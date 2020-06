Panică pe o șosea din Maramureș. Șoferul unui Audi a mers pe contrasens, apoi a intrat pe trotuar

21:10

Bianca Adam, sau Tequilla, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, a avut parte de momente rupte din filmele horror. Tânăra cunoscută pentru provocările amuzante pe care le făcea la începutul carierei, a fost bătută cu o rangă în mijocul străzii de Romeo Rasdan, un consilier local ALDE și fost membru PSD. Deși fusese […]