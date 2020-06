Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor

22:00

Apar tot mai multe zvonuri legate de o posibilă despărțire dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, după ce prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost surprins în compania unei roșcate misterioase. Lidia Buble a postat pe social media un mesaj subliminal pentru partenerul ei de viață! Deși niciunul dintre ei nu a […] The post Lidia Buble, mesaj subliminal pentru Răzvan Simion, după zvonurile despărțirii lor: „Inima mea nu vrea s-o uiți” appeared first on Cancan.ro.